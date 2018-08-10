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Rekabet Kurulu'ndan Enerjisa'nın 4 şirketine ceza

10.08.2018 - 08:13
Rekabet Kurulu'ndan Enerjisa'nın 4 şirketine ceza

Rekabet Kurulu, Enerjisa Enerji AŞ bünyesindeki 4 şirkete piyasadaki hakim durumlarını kötüye kullandıkları gerekçesiyle toplam 143 milyon lira para cezası verdi.

Rekabet Kurulunca, Enerjisa Enerji AŞ bünyesindeki İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ, Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış AŞ, Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış AŞ ve Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış AŞ'ye piyasadaki hakim durumlarını kötüye kullandıkları gerekçesiyle toplam 143 milyon lira para cezası verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Enerjisa Enerji AŞ, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış AŞ, Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış AŞ ve Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış AŞ'nin 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma Rekabet Kurulunca tamamlandı.

Buna göre, Kurul, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ, Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış AŞ, Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış AŞ ve Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış AŞ'nin eylem ve uygulamaları yoluyla hakim durumlarını kötüye kullandıklarına karar verdi.

Kurul, söz konusu ihlaller nedeniyle ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 32 milyon 812 bin 761 lira, Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 38 milyon 499 bin 247 lira, Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 61 milyon 119 bin 7 lira ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'ye 10 milyon 630 bin 720 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Böylece toplam 4 şirkete 143 milyon 61 bin 735 lira ceza uygulandı. Kurul, bu şirketlerin rekabet ihlali niteliğindeki uygulamalarını sonlandırmaları gerektiğine karar verdi.

Öte yandan, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'ye idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararlaştırıldı.


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