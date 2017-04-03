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Tüm zamanların rekoru kırıldı

03.04.2017 - 09:10

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabuncu, otomotivin mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdığını bildirdi.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ihracatın beşte birini tek başına gerçekleştirmeyi sürdüren sektörde, aralarında Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, ABD ve Polonya'nın da olduğu en büyük pazarlara yüzde 116'ya varan artışlar oldu.

Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisi, mart ayında tarihi başarı elde etti. OİB verilerine göre, son 11 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan sektörden, şimdi de aylık bazda tüm zamanların rekoru geldi.

"TARİHİ BİR BAŞARI YAKALADIK"

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, Türk otomotiv endüstrisinin, ihracatta en yüksek artışı son olarak mayıs 2008 döneminde 2,5 milyar dolar ile elde ettiğini hatırlattı.

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Sabuncu, "Geçen mart ayında 2,7 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların rekorunu kırmış olduk. Mart ayında yüzde 32 artışla 2,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüzde, aylık bazda tarihi bir başarı yakaladık. Mart ayı performansında binek otomobiller ihracatındaki yüzde 85 artış temel belirleyici oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün ayrıca 6 aydan bu yana aralıksız olarak ihracatta 2 milyar dolar barajını aştığına da değinen Sabuncu, "Toplam ihracattan aldığımız yüzde 20 pay ile Türkiye ihracatının beşte birini tek başına gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Mart ayında ayrıca aralarında Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, ABD ve Polonya'nın da olduğu en büyük pazarlara çift haneli artışlar kaydettik." ifadelerini kullandı.

BİNEK OTOMOBİLLERDE YÜZDE 85 ARTIŞ

Martta mal grupları bazında ihracat binek otomobilde yüzde 85 artışla 1 milyar 171 milyon, otomotiv yan sanayinde yüzde 8 artışla 875 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda 444 milyon ve otobüs-minibüs-midibüs yüzde 22 artışla 152 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 11, diğer önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 12, Romanya'ya yüzde 18, İran'a yüzde 19 arttı. Fransa'ya yüzde 18, ABD'ye yüzde 14 düşüş oldu.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan İtalya'ya ihracat yüzde 114 artarken, Fransa'ya yüzde 68, Almanya'ya yüzde 108, Birleşik Krallık'a yüzde 32, İspanya'ya yüzde 66 ve ABD'ye de yüzde 206 artış yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 48, Fransa'ya yüzde 29 artarken, Almanya'ya yüzde 13 ve Hollanda'ya yüzde 63 düşüş oldu. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en büyük pazar Almanya'ya yine yüzde 18 düşüş yaşanırken, Birleşik Krallık'a yüzde 94, İtalya'ya yüzde 68, Polonya'ya yüzde 212 artış görüldü.

ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 21 ARTTI

Mart ayında ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 21 artışla 413 milyon dolar oldu. Almanya'ya yönelik artışta bu ülkeye yan sanayi ihracatının yüzde 11, binek otomobiller ihracatının yüzde 108 artması etkili oldu. İkinci büyük pazar olan İtalya yüzde 54 artışla 336 milyon dolar, Birleşik Krallık'a ise yüzde 36 artışla 295 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin diğer önemli pazarları olan Fransa'ya ihracat yüzde 34, İspanya'ya yüzde 44, Belçika'ya yüzde 57, ABD'ye yüzde 63, Polonya'ya yüzde 116 arttı. Hollanda'ya yönelik ihracat ise yüzde 39 düştü.

AB'YE İHRACAT YÜZDE 33 ARTTI

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında yüzde 79 pay ile en büyük pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 33 artışla 2 milyar 154 milyon dolar oldu.

Mart ayında alternatif pazarlardan Amerika ülkelerine ihracat artışı yüzde 54, Ortadoğu ülkelerine yüzde 23, eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 41 ve diğer Avrupa ülkelerine yüzde 36 olarak gerçekleşti.


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