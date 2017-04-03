Dolar 'enflasyon' ile yükseldi !

Yeni haftaya 3.62 seviyesinden başlayan dolar fiyatları, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları sonrası 3.64 seviyesinin üzerini gördü.

Enflasyon rakamları açıklanmadan önce 3.62 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası 3.64 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar kuru gün içesinde en yüksek 3.6486 seviyesini görürken saat 12.26 itibarıyla 3.6430 seviyesinden işlem gördü.

Güne 3.87 seviyesinden başlayan Euro/TL ise şu sıralarda 3.88 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

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Türkiye ekonomisinin son çeyrek ve 2016'nın tamamında beklentilerin üzerinde büyümesinin desteğiyle Cuma günü yönünü aşağı çeviren dolar/TL, TCMB'nin bugün BIST kotasyon ile fonlama yapmaması ardından 3.63'ün altına gerilemişti.

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DOLARDA KALICI BİR YÜKSELİŞ BEKLENMİYOR

Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Adnan Çekçen, "TUİK tarafında açıklanan Mart ayı enflasyonun yıllık bazda 2008 Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye işaret etmesi kur tarafında yukarı yönlü hareketleri destekledi. Enflasyonun yüksek seyrinde gıda fiyatlarındaki katılık ve çekirdek enflasyonun bir önceki aya göre artış kaydetmesi etkili oldu. Enflasyon verisi sonrası kur tarafı 3.6200’den 3.6400’e yükseldi ancak yatay bant aralığı içerisinde kaldığını görüyoruz" dedi.

Çekçen şöyle devam etti: "Yüksek enflasyon aynı zamanda TCMB’nin sıkı para politikasını sürdüreceği anlamına geldiği için kurda yükselişlerin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Piyasalar enflasyon verisi sonrası artık bu hafta daha çok FED gelişmelerine odaklanacak. Bugün FED üyesi Harker’ın konuşması ardından yeni haftada FED tutanakları ve Tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Harker, üyeler arasında en şahin açıklamalarıyla biliniyor ve bu yıl 4 faiz artırım bekliyor. FED tutanakları ve Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası piyasa tepkileriyle Haziran ayındaki olası faiz artırım ihtimalinin ne kadar kuvvetli olduğunu görebiliriz.

Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Güney Afrika Rand’ındaki satışların halen Türk lirası varlıklarında baskı yarattığını izliyoruz. Haftanın genelinde 3.6600-3.6700 direnç bölgesi olarak ön plana çıkabilir. Bu seviyelerin altında kaldığı sürece kurda kalıcı bir yükseliş beklememek gerekiyor. FED gelişmelerinin seyrine bağlı olarak kurda gevşemelerde 3.6200-3.6080 destek noktaları olarak takip edilebilir."

MERKEZ BANKASI FONLAMA YAPMADI

TCMB bu sabah yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon ile fonlama yapmadı. Bir bankacı, hem ay sonu hem de çeyrek dönem sonunun geçmiş olması nedeniyle piyasada likidite ihtiyacının azaldığını belirtti. Bir başka bankacı ise TCMB'nin enflasyon verileri öncesi bugün itibarıyla bir ek sıkılaştırmaya gitmiş olabileceğini belirtti.

Ahlatçı Yatırım'ın bu sabahki notunda TL'nin gün içinde dolara karşı güçlü duruşunu korumaya devam ettiği belirtilerek, "Bugün, yurtiçinde Mart ayı TÜFE rakamı yakından takip edilecek. Kurun 3.6560 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 3.6210, 3.6150 ve 3.6000 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 3.6545, 3.6620 ve 3.6700 direnç seviyeleri izlenebilir" denildi.

CUMA GÜNÜ KRİTİK

Yatırımcıların bu hafta odaklanacakları konular Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile Perşembe ve Cuma günü yapacağı görüşmeler olacak.

Uzmanlar tarım dışı istihdamda güçlü bir artış halında ABD'de faizlerin Haziran'da artırılabileceği fiyatlamasının güçlenebileceğini belirtiyorlar. Opsiyon kontratlarına göre yatırımcılar bu yılın ikinci faiz artırımı olacak Haziran ayı faiz artırımına yüzde 58 ihtimal veriyorlar.

Yatırımcılar diğer taraftan da Trump'ın uluslararası ticarette yeni korumacı politikalar açıklaması ihtimaline karşı tetikte bulunuyor. Trump Cuma günü ABD'nin dış ticaret açığının nedenleri konusunda yeni araştırmalar hazırlanması talimatı verirken, Pazar günü de Çin ile yapacağı görüşmede Kuzey Kore politikalarına Çin'in destek vermesini sağlamak için ticaret konusunu bir pazarlık unsuru yapabileceği ifade etti.

FED YETKİLİLERİNİN KONUŞMALARI TAKİP EDİLECEK

Fed'in nüfuzlu üyelerinden New York Fed Başkanı William Dudley, merkez bankasının devasa tahvil portföyünü bu yıl, yani ekonomistlerin tahminlerinden çok daha önce, daralmaya başlayabileceğini ancak para politikasını sıkılaştırmak için acele etmediğini söyledi.

Bu hafta birçok Fed yetkilisinin yapacağı konuşmalar da piyasaların radarında olacak. Buna göre New York Fed Başkanı William Dudley bugün saat 14.30'da, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ile 1900'da bir konuşma yapacak.

Öte yandan yarın üst düzey Fed yetkilisi Daniel Tarullo bir konuşma yapacak, Çarşamba günü ise son Fed toplantısı tutanakları açıklanacak.

TAHVİL BONO PİYASASI

Öte yandan yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta yüzde 10.97, valörde son işlemde yüzde 10.93 oldu.

İki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.39, valörde son işlemde yüzde 11.30 oldu.