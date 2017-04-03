"Faiz artırımlarına ara verilebilir"

Bullard, Fed'in faiz artırımlarına ara verebileceğini açıkladı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in tahvil alımlarını azaltmaya başladığında faiz artırımlarına ara verebileceğini söyledi.

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"Tahvil itfa gelirlerini yeniden yatırıma yönlendirmeye son verildiğinde faiz artırımlarına ara verilmesi bir olasılık" diye konuşan Bullard, Fed'in 4,5 trilyon dolar büyüklüğündeki bilançosunu küçültmeye başlamak için bir planı bu yılın ikinci yarısında ortaya koymaya hazır olabileceğini belirtti. Bullard, bilançonun küçültülmeye başlanmasının piyasa getirileri üzerinde göreceli olarak küçük bik etkisinin olmasını beklediğini de ifade etti.

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