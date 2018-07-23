‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı haftaya 0,2 artışla başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya 0,2 artışla başladı

Tüketici güven endeksi yükseldi

23.07.2018 - 10:17 | Son Güncelleme :
Tüketici güven endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurulu tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre tüketici güven endeksi temmuz ayında yüzde 2,61 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde4 oranında arttı; Haziran ayında 70,3 olan endeks Temmuz ayında 73,1 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 92 OLDU

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında artarak Temmuz ayında 92 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

##$HABER_1447828$##

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 96,3 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 92,1 iken, Temmuz ayında yüzde4,6 oranında artarak 96,3 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 76,9 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde1,9 oranında artarak Temmuz ayında 76,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 27,1 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi Haziran ayında 24,6 iken, Temmuz ayında yüzde10,2 oranında artarak 27,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.


‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı haftaya 0,2 artışla başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya 0,2 artışla başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.553 Değişim: 1,56% Hacim : 2.033 Mio.TL Son veri saati : 10:47
Düşük 94.173 23.07.2018 Yüksek 95.577
Açılış: 94.173
4,7545 Değişim: -0,76%
Düşük 4,7528 23.07.2018 Yüksek 4,7873
Açılış: 4,7873
5,5823 Değişim: -0,53%
Düşük 5,5806 23.07.2018 Yüksek 5,6270
Açılış: 5,61215
188,16 Değişim: -0,81%
Düşük 188,06 23.07.2018 Yüksek 189,75
Açılış: 189,69
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.