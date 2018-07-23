Tüketici güven endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurulu tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre tüketici güven endeksi temmuz ayında yüzde 2,61 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde4 oranında arttı; Haziran ayında 70,3 olan endeks Temmuz ayında 73,1 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 92 OLDU

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında artarak Temmuz ayında 92 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

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GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 96,3 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 92,1 iken, Temmuz ayında yüzde4,6 oranında artarak 96,3 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 76,9 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde1,9 oranında artarak Temmuz ayında 76,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 27,1 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi Haziran ayında 24,6 iken, Temmuz ayında yüzde10,2 oranında artarak 27,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.