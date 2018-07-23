Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi ertelendi
Aydın-Denizli Otoyolu ihale tarihi 15 Ağustos'a ertelendi.
Yap-İşlet-Devret Modeli ile 2l Şubat'ta ihalesine çıkılan Aydın-Denizli Otoyolu ihale tarihi 24 Temmuz'dan 15 Ağustos'a ertelendi.
Ertelemeye ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'nin 22 Temmuz tarihli sayısında yayımlandı.
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