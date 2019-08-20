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Trump'tan Fed'e tekrar faiz indirme çağrısı

20.08.2019 - 08:54
Trump'tan Fed'e tekrar faiz indirme çağrısı | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, "Fed'in faizleri 100 baz puan düşürmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 100 baz puan düşürmeyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti ve "Bir miktar parasal gevşemeye gidilmesini" destekledi. Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada "Fed faizi, oldukça kısa bir süre içinde en az 100 baz puan düşürülmeli ve bununla birlikte belki de bir miktar parasal gevşemeye de gidilmeli" dedi.

Trump ayrıca "doların dünyanın diğer kısımlarına zarar verecek kadar güçlü olduğu" şikayetinde bulundu.


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