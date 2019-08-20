Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.66 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.64 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.6400 TL seviyesini; en yüksek ise 5.7490 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.02 itibarıyla 5.7262 TL seviyesinde işlem görürken, 6.2558 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.3518 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 6.9471 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 yükselişle 98.22 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1081 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.50 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.26 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 274 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 274,4 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar/TL'de yaşanan artışa paralel yüzde 0,7 değer kazancıyla 272,9 liradan tamamladı.

Güne, değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 274,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını 1.836 liradan satılıyor.

Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.499 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Avro Bölgesinden gelen teşvik sinyalleriyle birlikte küresel ekonomide görece risk algısının azaldığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yol katedilmesi halinde altın fiyatlarında geri çekilmenin devam edebileceğini söyledi.

Teknik açıdan ons altında 1.492 doların destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 1.510 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,91 artışla 96.153,65 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 867,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,394, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile madencilik, en çok gerileyen ise 1,40 ile iletişim oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.200 ve 93.500 seviyelerinin destek, 98.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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