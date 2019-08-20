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Akkuyu’da kor tutucu montajı

20.08.2019 - 08:28
Akkuyu’da kor tutucu montajı | Ekonomi Haberleri

Akkuyu nükleer santralının merkezine yerleştirilecek olan kor tutucunun (uranyum sızmasını önleyecek sistem) montajının bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; montaj özel bir vinç aracılığıyla yapılacak. Akkuyu nükleer santralında her bir ünite için ayrı bir kor tutucu gelecek. Akkuyu’da dört güç ünitesi olacak.

AĞIRLIĞI 147 TON

Geçen ay ilk ünitenin kor tutucusu Akkuyu’nun inşaat sahasına ulaştı. Hürriyet’in Akkuyu Nükleer AŞ’den aldığı bilgiye göre kor tutucu 6 metre çapında, yüksekliği 7 metre, duvar kalınlığı 280 milimetre, 147 ton ağırlığında metal bir tanktan oluşuyor. İçi özel bir şekilde hazırlanan dolgu malzemesi ile dolduruluyor. Reaktör koru erimesi sonucu ortaya çıkan ve kaza olması durumunda eriyik kor, tutucu tankına geçiyor. Eriyik reaktör korunun, tutucunun içinde bulunan dolgu malzemesi ile etkileşimi sonucu nükleer yakıt fisyon tepkimesinin mümkün olmadığı sabit bir sıvı kütlesi ortaya çıkıyor. Kor tutucu tankının dış yüzeyi bu sırada su ile soğutuluyor. Bu şekilde istikrarlı bir sistem oluşturularak kazanın gelişimi engellenmiş oluyor. Kor tutucu, “ağır” olarak nitelendirilen kazaların gelişimini önlüyor ve radyoaktif maddelerin, reaktör binasının iç sızdırmaz bölümü olan koruma kabının dışına çıkmasını engelliyor. Nükleer santralın bütün ana ekipmanlarında olduğu gibi kor tutucunun ömür süresi de 60 yıl. Gerekli olduğu durumlarda 80 yıla kadar uzatılabiliyor.

Verilen bilgiye göre, Akkuyu projesi ile ilgili yürütülen çalışmalar öngörülen takvim içinde devam ediyor. Projenin son durumu ile ilgili şu bilgiler verildi: “Şu anda inşaat alanında saha düzenleme çalışmaları yapıldığı gibi inşaat altyapı tesisleri, 1. Güç Ünitesine ait nükleer ada tesisleri ve genel santral yapılarının inşaat süreci devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar 1. Ünite reaktör binası yeraltı kısmının yapılması, yardımcı reaktör binası, yedek yönetim binası ve türbin binasına ilişkin temel oluşturma çalışmalarının tamamlanması öngörülüyor. Ayrıca 2. Ünite için inşaat lisansının alınmasından sonra bu lisans kapsamında 2. Üniteye ait nükleer ve türbin adalarının inşaat çalışmalarına başlanması planlanıyor.”

KİM YAPTI?

Edinilen bilgiye göre koryum tutma ve soğutma aracı veya “kor tutucu”, 3+ nesil reaktörlü nükleer güç santrallerinde kullanılan pasif güvenlik sistemlerinden birisi. Kor tutucu, radyoaktif maddelerin reaktör korundan çevreye salınmasını önlüyor. Nükleer santral için imal edilen kor tutucu Tyajmash A.Ş. firmasının tesislerinde yapıldı.


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