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Trump'tan Çin mallarına yüzde 10 ilave gümrük vergisi

02.08.2019 - 08:08 | Son Güncelleme :
Trump'tan Çin mallarına yüzde 10 ilave gümrük vergisi | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, Çin'e yeni gümrük vergisi getireceğini söyleyerek, ticaret gerilimini tırmandırdı. Bu açıklamalar, finans piyasalarında oynaklık yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump 1 Eylül'den itibaren Çin'den ithal 300 milyar dolar değerinde ürüne yüzde 10 ek gümrük vergisi başlatacağını açıklayarak dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret gerilimini tırmandırdı ve finans piyasalarında oynaklık yarattı.

ABD ve Çin devlet başkanları, küresel ekonomik büyümeyi zedeleyen ve tedarik zincirlerinde aksama yaratan ticaret gerilimine ara verip müzakerelere tekrar başlamaya haziran sonunda karar vermişti. Trump'ın dünkü açıklaması bu dönemin sona ermesi anlamına geliyor.

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Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ticaret anlaşmasına varmak için acele etmemesi halinde gümrük vergilerini daha da artırabileceğini söyledi.

Trump, dün akşam müzakerecilerinin bu hafta Shanghai'da yapılan ticaret görüşmelerinden dönmesinin ardından Twitter'da yaptığı bir dizi açıklamada, "Bence Devlet Başkanı Xi... anlaşmak istiyor, fakat samimi olmak gerekirse yeterince hızlı davranmıyor" dedi.

Trump daha sonra ticaret müzakerelerinde mesafe kat edilmemesi halinde gümrük vergilerini daha da artırabileceğini, yani Çin'den ithal 250 milyar dolar tutarındaki ürüne getirdiği %25 gümrük vergisini daha da artırabileceğini söyledi.

Kıdemli Çinli diplomat Wang Yi ise, Tayland'da bulunduğu sırada gazetecilere yaptığı açıklamada gümrük vergilerini artırmanın iki ülke arasındaki anlaşmazlığı gidermek için "doğru yöntem olmadığını" ifade ederek, "Ek gümrük vergileri ekonomi ve ticaret anlaşmazlığını gidermek için kesinlikle yapıcı bir yöntem değil" dedi.


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