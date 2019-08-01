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İngiltere Merkez Bankası Başkanından 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı

01.08.2019 - 17:30
İngiltere Merkez Bankası Başkanından 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı | Ekonomi Haberleri

BoE Başkanı Carney, "Anlaşmasız ayrılık ve Brexit'te geçiş sürecinin olmaması durumunda sterlinde düşüş, İngiliz varlıklarının risk primlerinde ve oynaklıkta artış görülmesi olası" dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılması halinde sterlinde düşüş, İngiliz varlıklarının risk primlerinde ve oynaklıkta artış görülmesinin olası olduğunu söyledi.

Carney, BoE'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,75’te sabit tuttuğunu açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmasız ayrılık durumunda sterlinin daha düşük olması ve ekonominin yavaşlamasının olası olduğunu belirten Carney, "Anlaşmasız ayrılık ve Brexit'te geçiş sürecinin olmaması durumunda sterlinde düşüş, İngiliz varlıklarının risk primlerinde ve oynaklıkta artış görülmesi olası." ifadesini kullandı.

Carney, tarafların ve şirketlerin, olası anlaşmasız ayrılık senaryosu için hazırlık yapmasının oluşabilecek potansiyel maliyetlerin azaltılması açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Mayıs ayından bu yana küresel ticaret gerilimlerinin yoğunlaştığını ifade eden Carney, şunları kaydetti:

"Küresel aktivite yavaşlarken, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması olasılığına ilişkin algıda dikkate değer bir artış oldu. Büyüme, İngiliz şirketler arasındaki Brexit'e ilişkin artan belirsizlikler nedeniyle oluşan düşük küresel talep ile potansiyel oranların altına doğru yavaşladı. Bu meseleler çözümlenene kadar bu unsurlara ilişkin algılardaki değişim, piyasalardaki faizler, hisse senetleri ve para birimlerindeki oynaklıkta itici güç olacak."

İstihdam, büyüme ve refahın sağlanması konusunda parasal politikanın, tek başına reel etkilerin geçiştirilmesinde etkili olamayacağını savunan Carney, "Fakat parasal politika, ekonominin bu şoklara karşı uyum sağlamasına yardımcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

BoE, bugün yaptığı açıklamada, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e, 2020 için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e çektiğini duyurmuştu. 


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