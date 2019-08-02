Tekfen Holding karını yüzde 42 artırdı | Ekonomi Haberleri

Tekfen Holding, ikinci çeyrekte yüzde 42.3 artışla 399.6 milyon TL kâr etti.

Tekfen Holding ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43.2 artışla 399.6 milyon lira net kâr elde etti. Şirketin dün akşam KAP'a açıkladığı nisan-haziran bilançosuna göre satış gelirleri ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 31.1 artışla 3.7 milyar lira oldu.