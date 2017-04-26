Trump verdiği sözü tutacak

Beyaz Saray'dan kıdemli bir yetkili, Trump'ın seçim kampanyasında verdiği vaade sadık kalarak kurumsal vergi oranını yüzde 35'ten yüzde 15'e indirmeyi teklif edeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformu çerçevesinde ülkedeki kurumsal vergi oranını yüzde 35'ten yüzde 15'e indirmeyi teklif edeceği bildirildi. Beyaz Saray'dan kıdemli bir yetkilinin ismini saklamak koşuluyla yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin vergi reformuna yönelik tasarısının çarşamba günü açıklanacağını teyit etti.

Yetkili, Trump'ın seçim kampanyasında verdiği vaade sadık kalarak kurumsal vergi oranını yüzde 35'ten yüzde 15'e indirmeyi teklif edeceğini söyledi.

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Kişisel gelir vergisinde de önemli indirimlere gidileceğini belirten Beyaz Saray yetkilisi, vergi reformunun ülkedeki orta sınıfı kalkındıracağını vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün katıldığı Beyaz Saray brifinginde vergi reformundaki indirimlerle azalacak kamu gelirlerinin, ekonomik büyümenin artmasıyla telafi edileceğini söylemişti. Buna karşın, ekonomistler Trump'ın seçim kampanyası döneminde açıkladığı vergi indirimlerinin bütçe açığını olumsuz etkilememesinin, yani "kamu gelirleri açısından nötr" olmasının mümkün olmadığını düşünüyor.

Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Tax Foundation'a göre, sadece kurumsal vergi oranının yüzde 35'ten yüzde 15'e çekilmesinin federal hükümete maliyeti 10 yıl içinde 2,1 trilyon dolara ulaşacak.

TRUMP NE VADETMİŞTİ?

Trump'ın seçim kampanyası döneminde açıkladığı vergi reformu, mevcut durumda yüzde 10’dan başlayarak yüzde 39,6’a kadar yükselen vergi oranlarına tabi tutulan 7 gelir dilimini 3'e indirmeyi öngörüyor. Söz konusu plan çerçevesinde uygulanacak gelir vergisi oranlarının ise yüzde 12, yüzde 25 ve yüzde 33 olması hedefleniyordu.

Şu anda yüzde 35 olan kurumlar vergisinin yüzde 15’e çekilmesini, veraset vergisinin tamamen kaldırılmasını ve vergi kesintilerinin üst sınırının yükseltilmesini planlayan Trump, vergi reformunun, ülke ekonomisinin yıllık yüzde 4 büyümesini sağlayacağı taahhüdünde de bulunmuştu.

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