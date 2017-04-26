Türk Telekom'un kârı yüzde 84 düştü

Türk Telekom'un ilk çeyrek net kâr yüzde 84 düşüşle 65.7 milyon TL oldu.

Türk Telekom'un ( TTKOM ) ilk çeyrek net kârı finansal giderlerdeki yükseliş nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 gerileyerek 65.7 milyon lira oldu. Şirketin KAP'a dün açıkladığı Ocak-Mart dönemi bilançosuna göre satış gelirleri ise yüzde 13.3 artarak 4.3 milyar liraya yükseldi.

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Dolar ve euro cinsi yüksek tutarda borcu bulunan Türk Telekom geçen yılın son çeyreğinde kur etkisiyle 1.39 milyar lira zarar etmiş, 4.25 milyar lira ise satış geliri elde etmişti.

Şirketin net kârı geçen yılın ilk çeyreğinde 408 milyon lira ve satış geliri ise 3.8 milyar lira olmuştu.