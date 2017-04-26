Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarının dün dalgalı bir kur izlemesiyle birlikte altın yatırımcısı merakla çeyrek altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcının 'güvenli liman'dan uzaklaşmasıyla altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Altının gram fiyatı 3,5 haftanın en düşük seviyesini görürken, çeyrek altın fiyatları ise 240 liradan işlem görüyor.

Dün günü yüzde 0,7 değer kaybıyla 145,5 liradan tamamlayan gram altın, düşüş eğilimini bugün de sürdürerek 145 lira ile 31 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Altının gram fiyatı şu dakikalarda 145,9 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 977 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN 2 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Altın fiyatları ABD ekonomisine yönelik iyimserlik ve Fransa'daki siyasi riskin azalması nedeniyle riskli varlıklara ilginin artması ve güvenli liman varlıklara olan iştahın gerilemesi sonucu iki haftanın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 0.2 geriledikten sonra bugün 1,260.90 dolara kadar gerileyerek 11 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

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