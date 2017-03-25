‹ Önceki Haber "Para politikasını uygulamaya devam edeceğiz" "Para politikasını uygulamaya devam edeceğiz"

Trump sağlık sigortası tasarısını geri çekti

25.03.2017 - 21:29

ABD Başkanı Trump, yeterli desteği bulamayan yeni sağlık sigortası tasarısının geri çekildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post gazetesine verdiği demeçte, Temsilciler Meclisi'nde bugün oylanması beklenen "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası (AHCA)" tasarısını geri çektiklerini bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ile Beyaz Saray'da görüştükten sonra konuşan Başkan Trump, karşılaşılan muhalefetten ötürü tasarının mimarı olan Ryan'ı sorumlu tutmadığını belirterek, "Paul'u suçlamıyorum." dedi.

Trump'ın selefi Barack Obama'nın kendi adıyla anılan sağlık sigortası reformunun yerine geçmesi hedeflenen AHCA'yı geri çekme kararını, Paul Ryan'ın tasarının yeterli "evet" oyuna ulaşamayacağı uyarısı üzerine aldığı bildirildi.

Dün Ryan'la birlikte muhalif Cumhuriyetçileri ikna etmek için toplantı ardına toplantı düzenleyen Donald Trump, gece yarısına yakın yapılan son toplantıda müzakereleri bitirmiş ve tasarının bugün mutlaka oylanmasını istemişti. Trump ayrıca, muhalif Cumhuriyetçi vekilleri AHCA tasarısı bugün ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmezse Obamacare'i yürürlükte bırakmakla tehdit etmişti.

Oylamanın tüm çabalara rağmen yeterli "evet" oyuna ulaşılamadığı için 2'nci kez ertelenmesi ve tasarının geri çekilmesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan için "başarısızlık" olarak yorumlandı.


‹ Önceki Haber "Para politikasını uygulamaya devam edeceğiz" "Para politikasını uygulamaya devam edeceğiz"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
90.383 Değişim: 0,69% Hacim : 3.093 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 89.657 24.03.2017 Yüksek 90.383
Açılış: 89.869
3,6078 Değişim: -0,75%
Düşük 3,5979 24.03.2017 Yüksek 3,6397
Açılış: 3,6351
3,8987 Değişim: -0,60%
Düşük 3,8895 24.03.2017 Yüksek 3,9249
Açılış: 3,9221
144,44 Değişim: -0,75%
Düşük 144,35 24.03.2017 Yüksek 145,67
Açılış: 145,53
1,0803 Değişim: 0,19%
Düşük 1,0761 24.03.2017 Yüksek 1,0818
Açılış: 1,07831
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.