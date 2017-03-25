Trump sağlık sigortası tasarısını geri çekti

ABD Başkanı Trump, yeterli desteği bulamayan yeni sağlık sigortası tasarısının geri çekildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post gazetesine verdiği demeçte, Temsilciler Meclisi'nde bugün oylanması beklenen "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası (AHCA)" tasarısını geri çektiklerini bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ile Beyaz Saray'da görüştükten sonra konuşan Başkan Trump, karşılaşılan muhalefetten ötürü tasarının mimarı olan Ryan'ı sorumlu tutmadığını belirterek, "Paul'u suçlamıyorum." dedi.

Trump'ın selefi Barack Obama'nın kendi adıyla anılan sağlık sigortası reformunun yerine geçmesi hedeflenen AHCA'yı geri çekme kararını, Paul Ryan'ın tasarının yeterli "evet" oyuna ulaşamayacağı uyarısı üzerine aldığı bildirildi.

Dün Ryan'la birlikte muhalif Cumhuriyetçileri ikna etmek için toplantı ardına toplantı düzenleyen Donald Trump, gece yarısına yakın yapılan son toplantıda müzakereleri bitirmiş ve tasarının bugün mutlaka oylanmasını istemişti. Trump ayrıca, muhalif Cumhuriyetçi vekilleri AHCA tasarısı bugün ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmezse Obamacare'i yürürlükte bırakmakla tehdit etmişti.

Oylamanın tüm çabalara rağmen yeterli "evet" oyuna ulaşılamadığı için 2'nci kez ertelenmesi ve tasarının geri çekilmesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan için "başarısızlık" olarak yorumlandı.