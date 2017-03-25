"Para politikasını uygulamaya devam edeceğiz"

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, para politikasını fiyat istikrarı doğrultusunda uygulamayı sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin kapanış konuşmasını yaptı.

Çetinkaya'nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

- Son dönemde artan korumacılık eğilimleri, zayıflayan ticaret ve artan jeopolitik riskler küresel toparlanmayı zorlaştırıyor

- Yapısal anlamda henüz belirgin bir iyileşmeden bahsedemeyiz

- Kalıcı büyümeye eğitim, inovasyon ve girişimcilikle ulaşılır

- Dünya ekonomisi uzun süreli bir düşük yatırım sarmalına girmiş görünüyor

- Bu sarmaldan girişimcilik, inovasyon ve eğitimde günün ihtiyaçlarına yönelik değişimle çıkılabilir.

- Sürdürülebilir büyüme konusundaki kaygıların devam ettiği küresel ortamda, yapısal reformların önemi anlaşılıyor

- Fiyat istikrarına yönelik daha bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç var.

- Önümüzdeki dönemde para politikasını, fiyat istikrarı doğrultusunda uygulamaya devam edeceğiz

- Yapısal düzenlemeler fiyat istikrarına destek veriyor. Fiyat istikrarına yönelik çabalar ekonomik gelişme ve kalkınma açısından kritik öneme sahip