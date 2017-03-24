THY yeni uygulamaları hayata geçirecek

ABD ve İngiltere'nin kabinde elektronik cihaz sınırlaması sonrası müşteri memnuniyetini artırmak isteyen THY bir dizi önlem alacak. Uzun vadede yolculara tablet dağıtılması ve ücretsiz wi-fi gündemde...

İstanbul'dan ABD ve İngiltere'ye direkt uçuşlarda kabinde elektronik cihaz taşınmasına yönelik sınırlama bu hatlarda yıllık 2 milyonun üzerinde yolcu taşıyan THY için pazar kaybı riskini beraberinde getirirken; yolcu memnuniyetini artırmak için harekete geçen şirket bir dizi yeni uygulamayı hayata geçiriyor.

ABD uçuşlarında kullanılan geniş gövdeli uçaklarda mobil cihazlardan internet erişimi, sosyal medya güncellemeleri, sms, e-posta kontrolü ve mobil mesajlaşmaya imkân sağlayan uygulamayı nisan itibarıyla hayata geçirecek olan THY, altyapı çalışmalarının tamamlanması halinde yine nisan itibarıyla bu uçuşlarda yolculara ücretsiz wi-fi de sunacak.

Hem ABD hem de İngiltere uçuşlarında yolcuların uçağa binene kadar tabletlerini kullanmalarını da sağlayacak olan THY, uçağa binerken teslim alacağı tabletleri kırılmaya karşı özel muhafazalı kutularda taşıyıp inişte yolculara teslim edecek.

Öte yandan uçakta ücretsiz tablet dağıtımı, halihazırda tablet kullanımının yasak olması nedeniyle belirsiz.

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UÇAĞIN KAPISINA KADAR TABLET SERBEST

THY'den bir yetkili yaptığı değerlendirmede, son gelişmelerin ardından özellikle ABD uçuşlarında müşteri memnuniyetini artırmak için bir dizi uygulamayı hayata geçireceklerini belirterek, yolculara uçağın kapısına kadar tablet kullanma imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Yetkili, "Yolcularımız uçağın kapısında tabletlerini kart karşılığında özel muhafazalı kutularda taşınmak üzere teslim edebilecekler. Varış noktasında da tabletler kart karşılığında yolcuya teslim edilecek. Böylece tabletler zarar görme riskine karşı hem özel muhafazalı olarak taşınacak, hem de yolcular uçağın kapısına kadar tabletlerini kullanabilecekler. Bu gece yarısından itibaren uygulamayı hayata geçireceğiz. Amacımız yolcu memnuniyetini artırmak."

'TABLET DAĞITIMI HENÜZ NET DEĞİL'

Yetkili, THY'nin yolculara uçakta tablet dağıtılması üzerinde çalıştığı yönündeki bazı haberlerle ilgili olarak ise, "O konu şu anda net değil. Çünkü uçakta tablet kullanımı yasaklandı. Ancak çeşitli seçenekleri değerlendiriyoruz" dedi.

Yasaktan etkilenen Dubai merkezli Emirates de, uçağa binene kadar yolculara cihazlarını kullanma imkanı vereceğini açıklamıştı.

THY'den edinilen bilgiye göre, THY 2016 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye toplam 1.45 milyon yolcu, İngiltere'ye ise toplam 834 bin 359 yolcu taşıdı.

PAZAR BAŞKA HAVA YOLLARINA KAYBEDİLEBİLİR

Bu yılın ilk iki ayında ise THY ABD'ye 156 bin 542 yolcu, İngiltere'ye ise 104 bin 627 yolcu taşıdı.

Uygulamanın uluslararası bir transfer noktası olan İstanbul'un özellikle transit yolcular için cazibesini azaltabileceği ve bu yolcuların başka bir şehri transfer noktası olarak kullanmayı tercih edebilecekleri belirtiliyor.

Analistler, yolcuların bu kapsamda İstanbul merkezli uçan THY yerine, Frankfurt merkezli uçuşlar gerçekleştiren Lufthansa gibi havayollarını tercih edebileceğini, bunun da THY için rakiplerine karşı pazar kaybı anlamına gelebileceğine dikkat çekiyor.

ALTYAPI TAMAMLANIRSA NİSANDA ÜCRETSİZ Wİ-Fİ SAĞLANACAK

THY yetkilisi, Reuters'a yaptığı değerlendirmede ücretsiz Wi-fi hizmeti için de çalıştıklarını belirterek, "Uçuşlarımızda wi-fi hizmeti ücretli olarak veriliyordu. Bunun ücretsiz verilmesi için bir süredir çalışma yapıyorduk. Herkes ücretsiz kullandığında internet hızında yavaşlama olmaması için altyapı üzerinde çalışıyorduk" dedi ve ekledi:

"Ancak bu son gelişmenin ardından altyapı çalışmalarını hızlandırdık. Altyapı tamamlanırsa, Boeing 777 ve Airbus 330 tipi uçaklarda herkese ücretsiz wi-fi hizmetine Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz.

Yetkili, uygulamanın ilk etapta ABD uçuşlarına yönelik hayata geçirileceğini belirtti.