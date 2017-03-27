Altın 1 ayın zirvesinde !

Altının ons fiyatı, Trump'ın sağlık hizmetleri yasası oylamasının ertelenmesi ile bir ayın en yükseğine çıktı. Çeyrek altın ise 238 liradan işlem görüyor.

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık yasa tasarısını partisinden yeterli destek bulamayarak Kongre'den çekmesinin ve bundan sonra ekonomiyle ilgili tasarılar için yeterli destek bulamayacağı endişeleriyle doların değer kaybetmesine paralel olarak yüzde 1 yükseldi.

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Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,257.97 dolar ile 28 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra yüzde 1 artıda 1,256.2 dolardan işlem görüyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,83 yükselerek 145 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 2,06 yükselişle 238, Cumhuriyet altını ise 980 liradan alıcı buluyor.