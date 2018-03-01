Torunlar GYO 2018 hedeflerini açıkladı

Torunlar GYO 2018 yılında 2.2 milyar TL satış geliri; önümüzdeki 5 yılda 1.3 milyar TL yatırım hedefliyor.

Torunlar GYO'nun 2017 net kârı 455 milyon lira, hasılatı ise 780 milyon lira olurken; şirket 2018'de 2.2 milyar lira satış geliri hedefliyor. Şirket önümüzdeki 5 yılda mevcut ve geliştireceği projeler için de 1.3 milyar lira yatırım yapmayı öngörüyor.

Torunlar GYO KAP'a açıkladığı bilançosuna göre 2017'de 455 milyon lira net kâr elde etti. Şirket bir önceki yıl 1.17 milyar lira net kâr açıklamıştı.

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Torunlar GYO 2017 yılında yüzde 17 artışla 780 milyon lira hasılat elde etti. Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, hasılatın yüzde 53'ü kira gelirleri, yüzde 37'si konut satış gelirlerinden oluştu. Söz konusu dönemde FAVÖK kârı 491 milyon lira, FAVÖK marjı yüzde 62.9 olarak gerçekleşti. Şirket 2017'de 718 milyon lira yatırım harcaması yaptı.

Şirketin analist toplantısındaki sunum ve bültene göre, şirket 2018'de 518 milyon lirası kira gelirlerinden olmak üzere 2.2 milyar lira satış geliri hedefliyor. İnşası devam eden ve planlanan projeler için ise önümüzdeki 5 yıl içinde 1.3 milyar lira yatırım yapmayı hedefliyor.

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