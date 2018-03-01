Yataş 2017’yi rekor büyüme ile kapadı

Yataş Grup, 2017 yılı net karını yüzde 296,7 artırarak 69,4 milyon TL’lik bir kar ile rekor bir büyümeye daha imza attı. 2016’ya göre satış rakamlarında yüzde yüzde 58,4 büyüme gösteren Yataş Grup’un açıkladığı net satış rakamı ise 795,7 milyon TL oldu.

Yataş Grup tarafından açıklanan 2017 4.çeyrek bilanço verilerine göre, Grup 795,7 milyon TL net satış rakamına ulaşarak, 2016 yılına kıyasla yüzde 58,4 büyüme gösterdi. Aynı dönemde 120,3 milyon TL Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) elde ederek 2016’ya kıyasla yüzde 134 büyüme başarısı gösteren Yataş Grup, 69,4 milyon TL net kar elde etti.

2012 yılında başlattıkları değişim ve dönüşüm sürecinin ilk 5 yılını tamamladıklarını, ikinci 5 yıllık hedeflerinin ise bir dünya markası olmak olduğunu söyleyen Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın;

“Yataş olarak gerek yurtiçi gerek yurtdışında gösterdiğimiz başarılarla global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2017 yılında mobilya sektörü, hükümetin sağlamış olduğu teşviklerle ikinci çeyrekten itibaren canlılık kazandı. Yataş olarak 2017 yılını %58,4 büyümeyle kapatarak, sektörün en hızlı büyüyen şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. Büyük bir atılım gösterdiğimiz ihracat faaliyetlerimizi bu seneye kadar Turquality desteği olmaksızın yürüttük. Bu sene hem Yataş Bedding hem de Enza Home için Turquality desteğini aldık dolayısıyla bu yıldan itibaren Uzakdoğu pazarları da dahil tüm dünya pazarlarında daha aktif ve sürpriz gelişmeler içerisinde olacağız. 2018 yatırım bütçemizi de artırdık. Kısacası 2018 Yataş Grup’un yılı olacak. Tüm bu başarılarımızda emeği geçen Yataş ailesine, iş ortaklarımıza ve bize olan güvenleriyle bizi yücelten müşterilerimize teşekkür ederim.” dedi.

YATAŞ GRUP 2017’DE YATIRIMLARININ MEYVESİNİ ALMAYA BAŞLADI

2017 yılını hem yatırım yılı ilan eden, bununla birlikte de tüm büyüme hedeflerini gerçekleştiren Yataş Grup, inşaat, makine ve mağazacılık operasyonlarına 50 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptı. İstihdam konusunda da yeni iş imkanları sağlayan Yataş, 2012 yılında ortalama 1100 olan çalışan sayısını 2017 yılında 2391’e yükseltti. Halihazırda 49 ülkeye ihracat yapan şirket, 2018 yılında 110’u yurtiçinde 48’i ise yurtdışında olmak üzere toplam 158 yeni mağaza açmayı planlıyor.

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