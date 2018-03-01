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Çin imalat PMI 6 ayın zirvesinde

01.03.2018 - 10:58

Çin imalat PMI şubat ayında 51.6 değerini alarak altı ayın zirvesine yükseldi.

Çin'de Caixin/Markit imalat satın alma yöneticisi endeksi (PMI) şirketlerin artan yeni siparişleri karşılayacak stokları büyütmek için üretime ağırlık vermesiyle Şubat ayında 51.6 ile altı ayın zirvesine yükseldi.

Caixin/Markit imalat PMI verisi, resmi imalat PMI verisiyle zıt bir tablo çiziyor. Dün açıklanan resmi veri imalat sektörünün keskin bir şekilde ivme kaybettiğini ortaya koymuştu. Ancak hem resmi veri hem de Caixin/Markit verisi gelecek 12 aylık dönemi kapsayan ekonomik güvenin belirgin şekilde güçleneceğini gösterdi. Bu durum imalat sektöründeki yavaşlamanın büyük ihtimalle geçen ay bir hafta süren Çin yeni yılı tatilinden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

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Ekonomistler Ocak ayında 51.5 değerini alan imalat PMI'ın yüzde 51.3'e gerilemesini bekliyorlardı.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler büyümeyi, altı ise daralmaya işaret ediyor.

 


Etiketler

  • İmalat sektörü
  • PMI verisi
  • veri imalat sektörü
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