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Toplam kredi stoku 2,5 trilyon lira oldu

13.07.2018 - 12:02 | Son Güncelleme :
Toplam kredi stoku 2,5 trilyon lira oldu

TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler, mayıs sonu itibarıyla 2,5 trilyon liraya yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, mayıs sonu itibarıyla önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 2 trilyon 496 milyar lira oldu. AA'nın haberine göre; TBB Risk Merkezi Mayıs 2018 Bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler mayısta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24 artarak 2 trilyon 496 milyar liraya yükseldi.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 372 milyar lirası bankalar, 54 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 36 milyar lirası finansman şirketleri ve 33 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

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Tasfiye olunacak alacaklar mayıs itibarıyla 74,6 milyar liraya çıkarken, bunun 68,5 milyar lirası bankalara, 3,2 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1,7 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,2 milyar lirası da finansman şirketlerine ait olduğu görüldü.

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler mayıs itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 trilyon 938 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (yüzde 18) ve inşaat sektörü (yüzde 13) takip etti. 

BİREYSEL KREDİLERDE TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAK ORANI AZALDI

Taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörü bir yıl içerisinde yüzde 37 ile en hızlı büyüyen sektör oldu.

Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 28 arttı.

Mayıs itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 4,2 ile toptan ve perakende ticaret sektörü olurken, bu sektörü yüzde 3,3 ile imalat ve inşaat sektörleri takip etti.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 557 milyar liraya yükseldi.

Bireysel kredilerin yüzde 36’sını konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları, yüzde 7'sini taşıt kredileri ve yüzde 40'ını ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Mayısta bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşti. 

BİREYSEL KREDİ BAKİYESİ EN ÇOK ARTAN İL ŞIRNAK OLDU

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,7 milyon artarak 30,5 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 18,3 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

125 bin kişi mayısta ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 97 bin oldu. 34 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

Mayıs dönemi itibarıyla İstanbul'da 193 milyar lira, Ankara’da 53 milyar lira ve İzmir’de 36 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor.

Şırnak, yüzde 33 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise, Ankara, İzmir ve Mersin olarak sıralandı.


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