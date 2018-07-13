Borçlanma aracı ihraç edecek

İş Yatırım Menkul 1.2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç kararı aldı.

İş Yatırım Menkul Değerler 1.2 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç kararı aldı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu ihracın 1 sene içerisinde yurt içinde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirileceği belirtildi.

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