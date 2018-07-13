Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 13 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı. Gram altın 193,9 lira, çeyrek altın 317 lira ve Cumhuriyet altını 1.295 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, dün 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün düşüşe geçerek 193,9 lira seviyelerinde dengelendi. Altının gram fiyatının 193 lira seviyesinde gezmesinin ardından,

Çeyrek altın fiyatları 318-319 lira civarında işlem görüyor. Çeyrek altınını bozdurmak isteyen vatandaşlar 310 lira seviyesinde değer buluyor.

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Dün dolar/TL'nin tarihi zirvesini görmesinin etkisiyle son bir ayın en yüksek seviyesi 198,8 lirayı gören gram altının fiyatı, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 0,05'lik artışla 194,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün ise hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 193,9 liradan işlem görüyor.

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