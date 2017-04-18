TL yükseldi ancak traderlar Türk varlıklarına koşmuyor

Traderlar TL'deki yükselişe karşın Türk varlıkları konusunda şüpheci.

Türkiye'de geçtiğimiz hafta Pazar günü gerçekleştirilen anayasa referandumunun geride kalmasıyla birlikte azalan risk algısıyla birlikte Türk Lirası düşüşüne ara verdi. Buna karşın yatırımcılar, TL cinsinden varlıklarda alım yapma konusunda aceleci davranmıyor.

TL yükselişini ikinci güne taşıyarak Salı günü TSİ 16:00'da dolar karşısında yüzde 0.30'un üzerinde değer kazandı ve 3.69 seviyesinin altında işlem gördü. Bununla birlikte opsiyonlara ilişkin verilere bakılacak olursa TL'nin gelecek yıl değer kaybedeceğine ilişkin beklentiler, önemli gelişen piyasa paralarının, ruble hariç tamamına kıyasla daha yüksek.

Yatırımcılar, muhalefet partilerinin ve Uluslararası gözlemcilerin referandumun adil olup olmamasıyla ilgili kaygılarına yönelik olarak Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında ilişkilerin olumsuz yönde gelişme kaydetmesinden endişe duyuyor.

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