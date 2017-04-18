IMF 2017 Türkiye büyüme tahminini açıkladı

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre kurum, Türkiye'nin 2017 yılı büyüme tahminini yüzde 2.5'e düşürdü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) “Nisan 2017 Dünya Ekonomik Görünüm” raporunun küresel tahminleri içeren bölümü yayınlandı.

Küresel ekonomik faaliyetlerin yatırımlar, imalat ve ticaretteki dönemsel toparlanma ile arttığı belirtilen raporda, küresel büyümenin 2017 yılında yüzde 3.5 ve 2018'de yüzde 3.6 -Ekim 2016 raporundaki ve Ocak 2017 raporu güncellemesindeki sırasıyla yüzde 3.4 ve yüzde 3.6 olan tahminlerin hafif üzerinde olacağı yönündeki tahmin yer aldı.

IMF'nin ekonomik görünüme ilişkin raporuna göre kurumun gelişen piyasalara ilişkin büyüme tahmini Ocak 2017 güncellemesine göre değişiklik kaydetmeyerek 2017 ve 2018 yılları için sırasıyla yüzde 4.5 ve yüzde 4.8 seviyelerinde tutuldu. Gelişen Avrupa piyasalarının göreceli olarak öne çıktığı belirtilen raporda, grubun 2017 yılında yüzde 3.0 ve 2018'de yüzde 3.3 seviyesinde büyüyeceği tahmin edilirken, Türkiye'nin istisna olduğu ifade edildi.

IMF TÜRKİYE 2017 BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRDÜ

Raporda, Türkiye'de 2016 yılının üçüncü çeyreğinde görülen sert yavaşlamanın ardından ekonomik faaliyetlerde ılımlı bir hızlanma olacağı beklentisi yer alırken, 2017 yılında güçlü net ihracat ve ılımlı kamu teşviği ile yüzde 2.5 (önceki tahmin yüzde 2.9 idi), ve ardından 2018 için yüzde 3.3 büyüme tahminine (bir önceki tahmine göre değişiklik göstermedi) yer verildi.

Türkiye'ye ilişkin risklerle ilgili olarak siyasi belirsizlik, güvenlik endişeleri ve TL'nin değer kaybından kaynaklanan Döviz borcundaki artışa dikkat çekildi. Bir önceki yüzde 8.0'lik 2017 TÜFE tahmini yüzde 10.1'e yükseldi. Kurumun 2018 TÜFE tahmini ise yüzde 7.9'dan yüzde 9.1'e tırmandı. IMF'nin Türkiye işsizlik tahminini 2017 yılı için yüzde 11.0'dan yüzde 11.5'e yükselirken, 2018 tahmini yüzde 11 seviyesinde sabit bırakıldı.

KISA VADELİ KÜRESEL BÜYÜME YUKARI YÖNLÜ SÜRPRİZ YAPABİLİR

Finansal piyasalar canlı olduğu ve Çin'de politika desteği ile ABD'de mali genişlemenin ve deregülasyonun sürdürülmesini beklendiği belirtilen kurum raporunda, güvenin ve piyasa algısının güçlü devam etmesi durumunda kısa vadeli büyümenin yukarı yönlü sürpriz yapabileceği ifade edildi.

Raporda, olumlu küresel gelişmelerin, özellikle orta vadede güçlü toparlanma ve aşağı yönlü risk dengesiyle ilişkili yapısal sorunlar (düşük üretkenlik artışı ve yüksek gelir eşitsizliği) açısından dikkat dağıtıcı olmaması gerektiği vurgulandı.

ABD BÜYÜME TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

ABD büyüme tahmini bir önceki güncellemeye göre değiştirilmeyerek 2017 ve 2018 yılları için sırasıyla yüzde 2.3 ve yüzde 2.5 seviyesinde korunurken, Euro Bölgesi büyüme tahmini 2017 için yüzde 0.1 yukarı revize edilerek yüzde 1.7'ye yükseltilirken, 2018 tahmini yüzde 1.6'da bırakıldı.

ABD'de beklenenden hızlı faiz artırımı süreci diğer yerlerde finansal koşulları sıkılaştırabileceğine dikkat çekilirken, ABD Doları'ndaki olası değerlenmenin kur çıpası uygulayan gelişen piyasa ekonomilerini zorlayabileceği dile getirildi.

2016'NIN İKİNCİ YARISINDA GELİŞMİŞ PİYASALAR İVME KAZANDI

IMF raporuna göre ekonomik faaliyetler 2016 yılının ikinci yarısında, özellikle gelişmiş piyasalarda ivme kazandı. ABD, İngiltere, Japonya ve Euro Bölgesi'nde büyüme ve ekonomik faaliyetler güçlü seyretti. Gelişen piyasalar ise ekonomik performans açısından 2016 yılında birbirinden ayrıştı. Çin'de büyüme politika desteğiyle güçlü seyretti. Hindistan ve Brezilya'da büyüme, Döviz kurunun etkisiyle yavaş gerçekleşti. Emtia ihracatçısı gelişen piyasalarda ekonomik aktivite zayıf seyrederken, Orta Doğu'nun bazı bölümlerinde ve Türkiye'de jeopolitik unsurlar büyümeyi olumsuz yönde etkiledi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Etiketler