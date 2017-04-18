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ABD'de sanayi üretimi beklenene paralel arttı

18.04.2017 - 17:27

ABD'de sanayi üretimi Mart ayında yüzde 0.5 ile beklenene paralel bir artış gerçekleştirdi.

ABD'de sanayi üretimi Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 0.1'lik yükselişin ardından yüzde 0.5 arttı.

Bloomberg'in anketine katılan 72 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre bu verinin yüzde 0.5 artması bekleniyordu. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 0.1 düşüş ile yüzde 1.1 artış arasında geldi.

Kapasite kullanım oranı Mart ayında, Şubat ayındaki seviyesi olan yüzde 75.7'den yüzde 76.1'e yükseldi. Şubat verisi revize edilmeden önce yüzde 75.9 seviyesindeydi.

Kapasite kullanım oranının, Bloomberg'in anketine katılan 53 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre yüzde 76.1 seviyesinde çıkması bekleniyordu. Bu ankete gelen tahminler yüzde 75 ile yüzde 76.6 arasındaydı.

İmalat sanayi üretimi Mart ayında yüzde 0.4 düştü. Beklenti bu verinin değişmemesi yönündeydi. Şubat verisi yüzde 0.5 artıştan yüzde 0.3 artışa revize edildi.

 


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