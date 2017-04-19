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Dolar/TL dalgalanıyor

19.04.2017 - 09:14 | Son Güncelleme : 19.04.2017 - 15:46

Dolar/TL veri akışının sakin olduğu yeni günde 3.66-3.67 seviyelerinde dalgalanıyor

Referandumda anayasa değişikliğinin %51 ile kabul edilmesinin ardından ilk etapta 3.61'e kadar gerileyen kur yeni güne yükselişle başladı. Dolar/TL  saat 09:10'da 3.6654 seviyesinden işlem görmesinin ardından 3.67'yi aştı. Piyasalarda bundan sonra siyasi mesajlar, AB ile ilişkiler ve jeopolitik risklerin odak noktasında olacağı belirtiliyor. 

Bugün yurt içinde kritik bir veri akışı bulunmazken akşam saatlerinde Fed'in Bej Kitap raporu açıklanacak.

ABD'de enflasyon beklentisinin azalmasıyla Fed'in Haziran ayında faiz artırımına gitme ihtimali %60'dan %44'e geriledi.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan dün yolladığı bir notta TL’nin 3.70 üzerinde bir seyir oluşturmamasının yeniden değer kaybı eğilimine girmemesi açısından önemli olduğuna dikkat çekerek "Önümüzdeki günlerde siyasi başlıkları izlemeye devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

Moody's bugün Türkiye'ye yönelik yaptığı değerlendirmede referandumdan az farkla evet çıkmasının belirsizlik yarattığını bildirdi. Moody's olağanüstü halin uzatılması ve gergin siyasi atmosferin iş ve tüketici zedeleyeceğine, yatırım ve tüketimin azalacağına vurgu yaptı.

 


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