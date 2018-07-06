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"Ticaret savaşında kazanan olmaz"

06.07.2018 - 15:47
"Ticaret savaşında kazanan olmaz"

Çin Başbakanı Li Keqiang, bir ticaret savaşında kazanan olmayacağını söyledi.

Çin Başbakanı Li Keqiang'nin bugün yaptığı bu açıklamadan birkaç saat önce ABD'nin, Çin'den ithal 34 milyar dolar tutarında üründen bugün itibariyle gümrük vergisi almaya başlamasının ardından Çin derhal eşdeğerde misilleme bulunacağını belirtti.

Reuters'in haberine göre: Li, 16 orta ve doğu Avrupa ülkesiyle yarın yapacağı zirve toplantısından önce Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ile yaptığı basın toplantısında "Ticaret savaşı asla bir çözüm değil" dedi.

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"Çin asla bir ticaret savaşı başlatmayacak, ancak herhangi bir taraf gümrük vergilerinde artışa başvurursa, Çin çıkarlarını korumak için karşı önlemler alacak."

ABD Başkanı Donald Trump, dün Çin'den ithal 500 milyar dolardan fazla tutardaki ürünün de ABD'nin önlemleri kapsamına girebileceğini ifade etmişti. Trump'ın ifade ettiği tutar, ABD'nin geçen yıl Çin'den ithalatının neredeyse tamamına karşılık geliyor.

Ticaret savaşını hiç kimsenin kazanmayacağını belirten Li "Hiç kimseye faydası olmaz ve çok taraflı serbest ticaret sürecini zayıflatır... Ticaret savaşında ısrar eden, başkalarına ve kendisine zarar verir" dedi.

 


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