‹ Önceki Haber Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında son durum Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında son durum Sonraki Haber › "Ticaret savaşında kazanan olmaz" "Ticaret savaşında kazanan olmaz"

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarihi fırsatı değerlendirin

06.07.2018 - 14:11 | Son Güncelleme :
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarihi fırsatı değerlendirin

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Bozbıyık, kanunun devlete borcu olan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek "Vatandaşlarımıza tarihi fırsatı değerlendirmeleri için çağrı yapmak istiyorum" dedi.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım Bozbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu'ndan faydalanmak için başvuruların 18 Mayıs'ta başladığını hatırlatarak, kanunun devlete borcu olan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Kanun kapsamında vatandaşların SGK, vergi ve trafik cezalarının yapılandırabileceğini ifade eden Bozbıyık, "Vatandaşlarımız borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit yapabiliyor. Peşin ödemek isteyen vatandaşlara da çok cazip imkanlar sunuluyor. Vergi cezaları ve gecikme zamlarının tamamı siliniyor." diye konuştu.

Türkiye'de çok sayıda kişinin "yapılandırma kanunu" şansını değerlendirdiğini ifade eden Bozbıyık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kanun, devlete olan vergi borçları, çeşitli idari para cezaları, belediyelere olan atık su bedeli, su alacakları gibi bir takım borçlar ile sivil toplum örgütünün alacaklarından oluşmaktadır. Vergilerin de tümü neredeyse kapsam içine girmektedir.

##$HABER_1447419$##

Trafik para cezaları ve karayolları kaçak geçiş ücretleri gibi borçlarında yeniden yapılandırma şansı doğmuştur. Ayrıca üniversite öğrencilerimizi de ilgilendiren kredi borçlarının yeniden yapılandırmasına şans tanımıştır.

Bu borçlar 18 taksite kadar bölünebilir. Peşin ödeyen vatandaşlarımıza cazip imkanlar sunulmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 100 kişi kanundan faydalanmak için başvuru yaptı, 5,5 milyon vergi mükellefimiz var aktif olan, toplamda bize bir şekilde borcu olan yaklaşık 10 milyon kişi olduğunu görüyoruz. Bu anlamda ben vatandaşlarımıza tarihi fırsatı değerlendirmeleri için çağrı yapmak istiyorum."

31 TEMMUZ'A KADAR BAŞVURU

Borcu olan tüm vatandaşlarımızı kanundan yararlanmaya davet eden Bozbıyık, başvuruların vergi dairelerine yapılabileceği gibi internetten de gerçekleştirilebileceği bilgisini verdi.

Kanunun vatandaşlara sağladığı kolaylıkları örnekler vererek anlatan Bozbıyık, "2015 yılından bir Motorlu Taşıtlar Vergisi bir de trafik cezası borcumuz olsun. Eğer bu kanun çıkmasaydı, Motorlu Taşıtlar Vergisi için bin 512 lira ödememiz gerekiyordu.

Bin verginin kendisi, 512 gecikme zammı. Vatandaşlarımız bu kanundan faydalanarak öderse peşinde bin 13 liraya düşüyor. Peşin ödeme yapmaz ise 18 taksit yaparsa da toplamda bin 307 lira ödüyor.

Aynı örneği trafik cezası için verirsek, diyelim ki 2015 yılında bin lira tutarında ceza yediniz diyelim. Şu an bu borç 2 bin 850 lira olacaktı. Ama kanundan faydalanmak isterseniz yapılandırmayla birlikte borç bin 139 liraya düşüyor. Peşin ödeme yapılırsa 764 liraya düşüyor." şeklinde bilgi verdi.

Maliye Bakanlığı ile belediyeler gibi diğer kamu idarelerine olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 31 Temmuz'a kadar başvuruda bulunabilecek.


Etiketler

‹ Önceki Haber Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında son durum Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında son durum Sonraki Haber › "Ticaret savaşında kazanan olmaz" "Ticaret savaşında kazanan olmaz"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.734 Değişim: -0,37% Hacim : 7.867 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.110 06.07.2018 Yüksek 99.806
Açılış: 99.301
4,5739 Değişim: -0,41%
Düşük 4,5715 07.07.2018 Yüksek 4,6189
Açılış: 4,59275
5,3732 Değişim: -0,05%
Düşük 5,3612 07.07.2018 Yüksek 5,4105
Açılış: 5,3757
184,64 Değişim: -0,56%
Düşük 184,37 06.07.2018 Yüksek 186,47
Açılış: 185,67
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.