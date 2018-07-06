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ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

06.07.2018 - 16:31
ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD tarım dışı istihdam Haziran'da 213 bin ile beklentileri aştı, ücret artışı yüzde 0.2'de kaldı.

ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında 213 bin ile beklentilerin üzerinde artarken, ücret artışlarının hızlanmaması enflasyon baskılarının ılımlı kalacağına ve Fed'in faiz artışlarını kademeli yapmaya devam edeceğine işaret etti.

Reuters anketine katılan uzmanlar tarım dışı istihdamın 195 bin artacağını tahmin ediyorlardı. ABD'nin artmakta olan çalışma yaşındaki nüfusun mevcut istihdam seviyesini korumak için her ay yaklaşık 120 bin istihdam yaratması gerekiyor.

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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre saatlik ücretlerdeki artış Mayıs ayındaki yüzde 0.3 düzeyinden yüzde 0.2'ye geriledi. Reuters anketine katılan uzmanlar ücretlerde yüzde 0.3 artış bekliyorlardı. Aylık ücret artışının hız kaybetmesi ücretlerdeki yıllık artışın yüzde 2.7'de kalmasını sağladı.

İşsizlik oranı işgücüne katılımın artmasıyla 18 yılın dip seviyesi olan yüzde 3.8'den yüzde 4'e yükseldi. İşgücüne katılımın üç ay art arda gerileyip Mayıs ayında yüzde 62.7'ye düştükten sonra yüzde 62.9'a çıkması istihdam piyasasına güvenin arttığına işaret etti.

Ücret artışlarının ılımlı olması merkez bankasını faiz artırmaya zorlayacak olan enflasyon baskılarının güçleneceği endişelerini hafifletiyor. Fed'in enflasyon göstergesi olarak kullandığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi Mayıs ayında altı yıldır ilk defa merkez bankasının yüzde 2 olan hedefinin üzerine çıkmıştı.

Fed yıl başından bu yana iki defa faiz artırımı yaparken, yılın geri kalanında iki defa daha artırım yapması bekleniyor. CME Fedwatch verilerine göre istihdam verisi sonrası Eylül ayında faizin artırım beklentisi yüzde 80'den yüzde 77.7'ye geriledi.

Tarım dışı istihdamda daha önce Mayıs ayı için 223 bin olarak açıklanan artış 244 bine revize edildi. Nisan verisi de 16 bin yukarı revize edildi


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