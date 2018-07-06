Çin ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Çin ABD'yi gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti.

Çin ticaret bakanlığı ülkesinin, uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde dava açtığını açıkladı. ABD ve Çin bugün karşılıklı olarak birbirlerinden ithal ettikleri 34 milyar dolarlık mala gümrük vergisi uygulamasına başladılar.

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Reuters'in haberine göre: Böylece iki büyük ekonomi, anlaşmazlıklarını daha yukarı düzeylere taşıyarak dünyanın bugüne kadar gördüğü "en büyük ticaret savaşını" başlatmış oluyorlar.

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