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Ticaret Bakanı Pekcan'dan ithalat önlemi değerlendirmesi

21.04.2020 - 18:57
Ticaret Bakanı Pekcan'dan ithalat önlemi değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, yerli üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle oluşan arz fazlası sonucu düşük fiyatlı ithalat baskısından korumak amacıyla ithalata yönelik tedbirler almaya devam ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 pandemisinin sektörler üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantılar çerçevesinde bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Çelik, Demir ve Demir Dışı Metaller ve Maden Sektörleri İhracatçıları Birliği başkanlarıyla görüştü.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Kovid-19 pandemisinin ticarete olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla birçok tedbir aldıklarını belirterek, bu kapsamda ithalata yönelik de tedbirler almaya devam ettiklerini vurguladı.

Yerli üreticilerin ve sektörlerin pandemi nedeniyle oluşan arz fazlası sonucu düşük fiyatlı ithalat baskısından korunması amacıyla ithalata yönelik tedbirler almaya devam ettiklerine dikkati çeken Pekcan, "Bu kapsamda ara malı ve ham madde ithalatımızı, üreticimizi ve ihracatçımızı etkilemeyecek boyutta titiz çalışmalar yapmaya gayret sarf ettik." dedi.

Bu doğrultuda sektörlerle istişareye son derece önem verdiklerini dile getiren Pekcan, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği bu süreci en iyi şekilde yürüten ülkelerden biriyiz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız, Ekonomik İstikrar Kalkanı Planını açıkladı. Bu süreçte bazı sektörleri öncelikli sektör olarak belirledik. Sürekli olarak esnafa, çalışanlara, iş dünyasına ve halkımızın ihtiyaçlarına yönelik Bakanlarımız ile koordinasyon içinde çalışıyoruz, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız da yeni paketler açıklıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanımız kredi imkanlarının artırılması yönünde destekler verdi. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Şimdi, Türkiye çok iyi bir süreçte gidiyor. Biz bu çıkış sürecinde bugüne kadar yaşadıklarımızı, nasıl pozitif bir algıya dönüştürerek ekonomik hayatımızın pozitif yönden etkilenmesini sağlayabiliriz, buna çalışıyoruz. “

Türkiye’nin dünyada en hızlı toparlayan ülkeler arasına girmek zorunda olduğunu vurgulayan Pekcan, sektörlerle beraber iş dünyasının taleplerini dinlemeye, birlikte çözümler üretmeye, bu kapsamda STK ve ticaret müşavirleriyle hemen her gün görüşmeye önem verdiklerini kaydetti.

İhracatçılara salgından daha kolay toparlanan bölgelere ve ülkelere yönelmeleri çağrısında bulunan Pekcan, “Singapur, Güney Kore, Japonya, Çin gibi ülkelere yönelerek, bu dönemde Avrupa’nın yavaşladığı dönemde biz daha hızlı ticaretimizi, ihracatımızı artırabiliriz. Bu yönde sizlerin önerilerine açığız ve sizlere destek vermeye her zaman hazırız.” dedi.

Pekcan, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili olarak da ihracatçı firmaların bu dönemde de üretimlerine, ihracatlarına devam edebileceğini, gümrüklerin açık, lojistik firmaların da hizmette olduğunu söyledi.


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