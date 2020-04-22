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Petrol fiyatında sert düşüş sürüyor! 21 yılın dibi

22.04.2020 - 08:41 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatında sert düşüş sürüyor! 21 yılın dibi | Ekonomi Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı, satış baskısının yoğunlaşması üzerine 21 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi. Brent petrolün varil fiyatı 16.18 dolara kadar inerek Haziran 1999 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 16,73 dolardan işlem görüyor. Dün 26,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 19,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 12,1 azalışla 16,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 7,37 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde petrol talebi zayıf kalmaya devam ederken, arz fazlasının giderek artması ve petrol stoklarının hızla artması fiyatlar üzerindeki baskıyı kuvvetlendiriyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dün yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki oynaklığın giderilmesi ve piyasaların dengelenmesi için üreticilerin aldığı kesinti kararını bir an önce uygulamaya başlaması ve daha fazla kesintiye gitmesi önerisinde bulundu.

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IEA, "Kara Nisan" olarak nitelendirilen bu ayda küresel petrol talebinin günlük 29 milyon varil azalacağını belirtirken, piyasada büyük arz fazlası olduğunu ve bu fazlalığın gelecek haftalarda petrol stok kapasitesinin dolması açısından bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Ayrıca, Petrol İhraç Edenler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üretici ülkelerin 1 Mayıs'tan itibaren uygulayacağı üretim kesintisinin petrol piyasasını hızlı şekilde dengelemek için yeterli olmayacağı ifade edildi.

Brent petrolde teknik olarak 16,79 ile 17,56 dolar aralığının direnç, 16,02 ile 15,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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