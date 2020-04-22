‹ Önceki Haber Petrol fiyatında sert düşüş sürüyor! 21 yılın dibi Petrol fiyatında sert düşüş sürüyor! 21 yılın dibi Sonraki Haber › Meksika Merkez Bankası faiz indirdi Meksika Merkez Bankası faiz indirdi

KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

22.04.2020 - 08:54
KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Gelir İdaresi Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, bu yılın şubat ve mart dönemine ait katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme süresini, 28 Nisan Salı gününe erteledi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın duyurusuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, 24 Nisan'a kadar verilmesi gereken şubat ve 27 Nisan'a kadar verilmesi gereken mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin ocak-şubat-mart dönemi) dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 28 Nisan Salı günü sonuna kadar uzatıldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.171 Değişim: 0,57% Hacim : 12.031 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.897 22.04.2020 Yüksek 98.962
Açılış: 98.129
6,9838 Değişim: 0,07%
Düşük 6,9571 22.04.2020 Yüksek 7,0081
Açılış: 6,9787
7,5497 Değişim: -0,31%
Düşük 7,5467 22.04.2020 Yüksek 7,6145
Açılış: 7,573
385,10 Değişim: 1,82%
Düşük 376,41 22.04.2020 Yüksek 386,30
Açılış: 378,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.