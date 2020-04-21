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Rusya’nın en büyük bankası: Krizin uzun sürme ihtimali yüksek

21.04.2020 - 17:30
Rusya’nın en büyük bankası: Krizin uzun sürme ihtimali yüksek | Ekonomi Haberleri

Sberbank Üst Yöneticisi Gref, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Rus ekonomisinin hızla toparlanmasının beklenmediğini belirterek, “Yoksulluk ve işsizlik artacak. Bu ekonomik krizin uzun sürme ihtimali oldukça yüksek.” dedi.

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, video konferans yoluyla Sberbank TV üzerinden yaptığı değerlendirmede, Kovid-19’un Rus ekonomisindeki etkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 nedeniyle zarar gören ekonomiye destek amacıyla Rus gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 10’unun kullanılabileceğine işaret eden Gref, “Ancak bu herkese dağıtılabilecek bir para değil. Zor durumda olan insanlara ve şirketlere yardım edilecek.” diye konuştu.

Virüs salgınının ilk dönemlerinde, kısa bir süre içerisinde normal hayata dönülebileceği öngörüsünün ağır bastığını belirten Gref, “Ancak bugün durumu tümüyle farklı görüyorum. Bu ekonomik krizin uzun sürme ihtimali oldukça yüksek.” dedi.

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Krizin etkilerine dair de değerlendirmelerde bulunan Gref, “Yoksulluk sorunu artacak ve işsizlik oranı 2020’nin sonunda, başına kıyasla çok daha yüksek olacak. İhtiyacı olanlara destek olabilmek için teknolojiyi kullanarak onları tanımlayacak bir sistemin kurulması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, öncü tahminlere göre, geçen yıl yüzde 1,3 oranında büyüyen Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesini bekliyor.


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