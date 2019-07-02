"Ticaret anlaşması ABD'nin lehine olmalı"

ABD Başkanı Trump, "Çin'le ticaret anlaşmasının bir şekilde ABD'nin lehine olması gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ticaret müzakerelerinin yapıldığını ve herhangi bir anlaşmanın bir şekilde ABD'nin lehine olması gerekeceğini belirtti. Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, mayısta son müzakere turunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Japonya'daki G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldiklerinde ticaret müzakerelerinin yeniden başlatılması konusunda anlaştı.

Trump dün gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Çinli müzakereciler "Telefonda çok görüşüyorlar ama aynı zamanda bir araya geliyorlar. Aslında (müzakereler) zaten başladı" dedi.

##$HABER_1455945$##

Trump, "Bir anlaşma yapmak için iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum" dedi. Trump Çin'in müzakere pozisyonunun Washington'a daha da yaklaşmasını beklediğini söyledi.

Trump, Çin'in "uzun yıllar" ticarette ABD üzerinde "büyük bir avantajı" olduğunu söyleyerek, "Öyleyse açık bir şekilde 50-50 anlaşma yapamazsınız. Bu, bizim avantajımıza bir anlaşma olmak zorunda" dedi.

Etiketler