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Avustralya Merkez Bankası faizi tarihi düşük seviye çekti

02.07.2019 - 09:09
Avustralya Merkez Bankası faizi tarihi düşük seviye çekti | Ekonomi Haberleri

Avustralya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek tarihi düşük seviye olan yüzde 1'e çekti.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 25 baz puan düşürerek, beklentiler doğrultusunda tarihi düşük seviye olan yüzde 1'e çekti. RBA politika yapıcıları ekonomik büyümeyi desteklemeye ve işsizliği düşürmeye çalışıyor.

RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra geldi. Reuters'ın 40 analist arasında yaptığı ankette, 28 analist Haziran ayında yüzde 1.25'e düşen politika faizinin bu haftaki toplantıda 25 baz puan daha düşürülmesini bekliyordu.


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