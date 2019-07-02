Emlak Konut borçlanma aracı ihraç edecek | Ekonomi Haberleri

Emlak Konut borçlanma aracı ihraç edecek
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 100 milyon TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "2 milyar TL ihraç tavanı dahilinde 24.09.2019 vade sonu tarihli 100 milyon nominal tutarda borçlanma aracı ihracı gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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