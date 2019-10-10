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THY eylül ayında yüzde 82.9 doluluğa ulaştı

10.10.2019 - 13:40
THY eylül ayında yüzde 82.9 doluluğa ulaştı | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları, bu yıl eylül ayında 6,7 milyon yolcuyla yüzde 82,9 doluluk oranına ulaştı.

Türk Hava Yolları (THY), eylül ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre, eylül ayında 6,7 milyon yolcuyu ağırlayan şirketin doluluk oranı, yüzde 82,9 seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında dış hat doluluk oranı yüzde 82,5 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk oranı yüzde 86,1 olarak kayıtlara geçti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 6,2’lik, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında da yüzde 5,5’lik artış görüldü.

Eylülde taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 11,8 ile Afrika, yüzde 11,5 ile Kuzey Amerika, yüzde 11,4 ile Uzak Doğu ve yüzde 10,7 ile Avrupa katkı sağladı.

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İLK 9 AYDA YAKLAŞIK 56,4 MİLYON YOLCU TAŞINDI

"Ocak-Eylül 2019 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi"ne göre ise 2019 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 56,4 milyon yolcu taşındı. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül 2019 döneminde yüzde 81,4 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,7 seviyesinde belirlenirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,4 düzeyine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında ise yüzde 3,9'luk artış yaşandı.

2019 yılının ilk dokuz ayında toplam taşınan kargo ve posta geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 1,1 milyon tona ulaştı.


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