Euro Bölgesi bütçe kurmaya hazırlanıyor | Ekonomi Haberleri

Euro Grubu Başkanı Centeno, "Euro Bölgesi bütçe enstrümanının yönetim ve finansmanı ile ilgili tüm kritik unsurlar üzerinde anlaşma sağladık" dedi.

Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, Euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Euro Grubu Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Fransa'nın ortaya attığı ve Almanya'nın desteğini alan Euro Bölgesi bütçesi kurulmasına ilişkin konuları ele aldıklarını söyleyen Centeno, "Euro Bölgesi bütçe enstrümanını gerçeğe dönüştürdük. Euro'nun temellerini destekleyen yeni bir dayanağımız oldu." diye konuştu.

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Centeno, maliye bakanlarının Euro Bölgesi bütçe enstrümanının yönetim ve finansmanı ile ilgili bütün kritik unsurlar üzerinde anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Bütçe uygulama ve idaresi konusunda AB Komisyonu'nun yetkili olacağını belirten Centeno, üye ülke hükümetlerinin bütçede yön gösterici rol oynayacağını söyledi.

Centeno, yeni bütçenin ekonomik büyümeye ve dayanıklılığa katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti.

Euro Bölgesi bütçesinin, 2021 yılında yürürlüğe girmesi ve ilk aşamada yaklaşık 17 milyar Euro olması bekleniyor.

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