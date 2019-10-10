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Yunanistan'ın sorunlu kredi azaltma planına onay

10.10.2019 - 13:49
Yunanistan'ın sorunlu kredi azaltma planına onay | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu, Yunanistan'da bankaların sorunlu kredilerinin azaltılmasını amaçlayan programa onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunan hükümetinin bankaların takipteki alacaklarını azaltmak için uygulamak istediği planın AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, söz konusu "Herkül" adlı planla, Yunan bankalarındaki sorunlu kredilerin piyasa işleyişi bozulmadan azaltılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Yunanistan'da bankalar yaklaşık 80 milyar avroluk sorunlu kredilerini azaltmak istiyor.

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Yunan hükümetinin planı, söz konusu kredileri varlığa dayalı menkul kıymetlerle birleştirerek düşürmeyi öngörüyor.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanında.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.


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