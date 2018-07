Theresa May' dan erken seçim tehdidi

İngiltere Başbakanı Theresa May' in, lideri olduğu Muhafazakar Parti içindeki muhaliflerini, Brexit sonrası gümrük düzenlemesi konusundaki planlarına karşı çıkarlarsa bu yaz erken seçime gitmekle tehdit ettiği bildiriliyor.

The Times gazetesinin haberine göre parlamentodaki Muhafazakar grup liderleri, dün yapılan ve May' in küçük farkla da olsa kazandığı bir Brexit oylamasından birkaç dakika önce, eski bakanlardan Stephen Hammond ve Nicky Morgan' ın başını çektiği muhaliflere bu mesajı verdiler.

İngiltere'nin siyasi tarihinin en olaylı dönemi olan son dört yıl içinde ülkede dört kez oylamaya gidildi:

2014 yılında İskoçya' nın bağımsızlığıyla ilgili referandum, 2015 yılı genel seçimi, 2016 Brexit referandumu ve geçen yıl May' in yaptırdığı erken seçim. Avrupa Birliği ile gümrük düzenlemeleri konusunda parlamentoda dün yapılan oylamayı May hükumeti, 301' e karşı 307 gibi küçük bir çoğunlukla kazandı.

