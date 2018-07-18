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Petrol fiyatları 71 dolara geriledi

18.07.2018 - 10:26
Petrol fiyatları 71 dolara geriledi

Bu sabah 71,70 dolardan açılan brent petrolün varili saat 09:44 itibariyle yüzde 0,09'luk azalışla 71,63 dolardan işlem görmeye başladı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,63 dolardan işlem görüyor. Anadolu Ajansı' nın haberine göre, dün 71,91 dolardan güne başlayan ve gün içinde 72,75 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 71,70 dolardan açıldı.

Brent petrolün varili saat 09.44 itibarıyla yüzde 0,09'luk azalışla 71,63 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,57 dolardan alıcı buldu. Küresel piyasada ortaya çıkan arz fazlası nedeniyle petrol fiyatları 71-72 dolar civarında yatay seyir izliyor. Bugün ABD'de haftalık petrol stokları verisi açıklanacak.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, ABD'de petrol stoklarındaki artış beklentisinin fiyatları daha da aşağı çekebileceğini belirtiyor. Öte yandan dün Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Ulusal Petrol Kurumunca, Şerara Petrol Sahası'nda Acacus şirketinden 4 çalışanın kaçırılması sebebiyle üretiminin düşmesinin ardından Zaviye Rafinerisi Limanı'ndan ham petrol ihracatı üzerinde "mücbir sebep hali" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, 3 istasyonun boşaltılarak kapatılmasının sahadaki üretim seviyesinde günlük 125 bin varil gerilemeye neden olduğu kaydedildi. Brent petrolde, teknik olarak 71,33 ile 71,60 dolar aralığının direnç, 71,87 ile 72,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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