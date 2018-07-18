‹ Önceki Haber Theresa May' dan erken seçim tehdidi Theresa May' dan erken seçim tehdidi Sonraki Haber › Cepler bozuk parayla doldu Cepler bozuk parayla doldu

'Çelik hamle' yarın başlıyor

18.07.2018 - 11:45 | Son Güncelleme :
'Çelik hamle' yarın başlıyor

Avrupa Birliği, çelik ithalatını azaltmayı amaçlayan önlemleri 19 Temmuz'da başlatacak.

Avrupa Birliği, ABD'nin ithal çelik ve alüminyumdan ek gümrük vergisi almaya başlamasının ardından kendi bölgesine ithalatta başlaması beklenen artışın önüne geçmek için alınacak korunma önlemlerini yarın başlatacak.

##$HABER_1447723$##

AÇIKLAMA AB'NİN RESMİ GAZETESİNDE YER ALDI

Reuters' da yer alan habere göre; Avrupa Komisyonu, Washington'un artırdığı gümrük vergileri nedeniyle ABD'ye satılamayan çeliğin AB piyasalarına yığılmasını önlemek için gümrük vergileri ve ithalat miktar kısıtlamalarından oluşan önlemlerin devreye alınmasını önermişti.

Komisyon'un 23 çelik ürün kategorisine ayırdığı kotalar geçen üç yılın ithalat miktarları baz alınarak hazırlandı. Kotayı aşan ithalat yüzde 25 gümrük vergisine tabi olacak.


Etiketler

‹ Önceki Haber Theresa May' dan erken seçim tehdidi Theresa May' dan erken seçim tehdidi Sonraki Haber › Cepler bozuk parayla doldu Cepler bozuk parayla doldu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.322 Değişim: 0,76% Hacim : 11.558 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 90.421 18.07.2018 Yüksek 92.456
Açılış: 91.722
4,7933 Değişim: -0,02%
Düşük 4,7883 19.07.2018 Yüksek 4,7972
Açılış: 4,7942
5,5815 Değişim: -0,03%
Düşük 5,5771 19.07.2018 Yüksek 5,5931
Açılış: 5,58325
189,13 Değişim: -0,05%
Düşük 188,93 19.07.2018 Yüksek 189,41
Açılış: 189,22
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.