'Çelik hamle' yarın başlıyor

Avrupa Birliği, çelik ithalatını azaltmayı amaçlayan önlemleri 19 Temmuz'da başlatacak.

Avrupa Birliği, ABD'nin ithal çelik ve alüminyumdan ek gümrük vergisi almaya başlamasının ardından kendi bölgesine ithalatta başlaması beklenen artışın önüne geçmek için alınacak korunma önlemlerini yarın başlatacak.

##$HABER_1447723$##

AÇIKLAMA AB'NİN RESMİ GAZETESİNDE YER ALDI

Reuters' da yer alan habere göre; Avrupa Komisyonu, Washington'un artırdığı gümrük vergileri nedeniyle ABD'ye satılamayan çeliğin AB piyasalarına yığılmasını önlemek için gümrük vergileri ve ithalat miktar kısıtlamalarından oluşan önlemlerin devreye alınmasını önermişti.

Komisyon'un 23 çelik ürün kategorisine ayırdığı kotalar geçen üç yılın ithalat miktarları baz alınarak hazırlandı. Kotayı aşan ithalat yüzde 25 gümrük vergisine tabi olacak.

Etiketler