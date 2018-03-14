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Tarım ÜFE şubatta arttı

14.03.2018 - 09:30

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,98 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artışla 125,48 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,98 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,37 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 0,57, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,97, balıkçılıkta yüzde 9,13 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,43, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,1 artış kaydedilirken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,8 düşüş görüldü.

Alt tarım gruplarından çeltik yüzde 9,31, koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 2,65, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohum fiyatlarında yüzde 0,22 artış oldu. Turunçgillerde yüzde 3,33, canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda ise fiyatlar yüzde 1,70 geriledi.

Söz konusu ayda endekste kapsanan 86 maddeden 56'sının fiyatlarında artış, 25 maddenin fiyatlarında düşüş gerçekleşirken, 5 maddenin fiyatında değişim olmadı. 


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