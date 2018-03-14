Petrol fiyatı 64 doların üzerinde

Brent petrolün varili, bugün açıklanacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) şubat ayına ilişkin petrol piyasası raporu öncesi 64,55 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,87 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,64 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,71 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,24 azalarak 64,55 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,75 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) dün açıkladığı verilere göre, ABD'de haftalık petrol stokları 1,2 milyon artarak 428 milyon varile ulaştı. Beklenti, stokların 2 milyon artması yönündeydi. Öte yandan, Çin'de ocak ve şubat ayında ham petrol üretimi yüzde 1,9 azalarak günlük 3,77 milyon varile geriledi.

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Uzmanlara göre, petrol fiyatlarında son iki günde yaşanan dalgalanmalar azalış gösterdi.

Brent petrolde teknik olarak 64,61 ile 64,70 dolar aralığının direnç, 64,43 ile 64,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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