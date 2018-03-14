Facebook'tan sonra Google'da yasakladı

Facebook'un ardından Google da kripto para ve bununla ilişkili reklamları yasaklama kararı aldı.

İnternet arama motoru Google, haziran ayından itibaren kripto ve ICO'lar olarak adlandırılan paraların reklamlarını yasaklayacağını bildirdi. Google'dan yapılan açıklamada, şirketin yeni politikası çerçevesinde "kripto para ve benzer içerikle" ilgili reklamlara yasak getirileceği belirtildi. Açıklamada, ikili seçenekler dahil finansal ürünlerle ilgili reklamlarda da kısıtlamaya gidileceği kaydedildi.

Google, geçen yıl internetten 3,2 milyondan fazla reklamı kaldırmıştı.

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Sosyal paylaşım sitesi Facebook da ocak ayında benzer bir adım atmış, yeni ortaya çıkan dijital para sektörünü iki büyük internet reklam satıcısının kapsama alanı dışına çıkarmıştı.

Google'ın kararının ardından sanal para birimi Bitcoin'in değeri, yaklaşık yüzde 2 düştü. Rakip sanal para birimleri Ripple ve Ether de değer kaybına uğradı.