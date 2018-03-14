‹ Önceki Haber Tarım ÜFE şubatta arttı Tarım ÜFE şubatta arttı Sonraki Haber › Yalıtım yerli hedef global Yalıtım yerli hedef global

Facebook'tan sonra Google'da yasakladı

14.03.2018 - 09:38 | Son Güncelleme :

Facebook'un ardından Google da kripto para ve bununla ilişkili reklamları yasaklama kararı aldı.

İnternet arama motoru Google, haziran ayından itibaren kripto ve ICO'lar olarak adlandırılan paraların reklamlarını yasaklayacağını bildirdi. Google'dan yapılan açıklamada, şirketin yeni politikası çerçevesinde "kripto para ve benzer içerikle" ilgili reklamlara yasak getirileceği belirtildi. Açıklamada, ikili seçenekler dahil finansal ürünlerle ilgili reklamlarda da kısıtlamaya gidileceği kaydedildi.

Google, geçen yıl internetten 3,2 milyondan fazla reklamı kaldırmıştı.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Sosyal paylaşım sitesi Facebook da ocak ayında benzer bir adım atmış, yeni ortaya çıkan dijital para sektörünü iki büyük internet reklam satıcısının kapsama alanı dışına çıkarmıştı.

Google'ın kararının ardından sanal para birimi Bitcoin'in değeri, yaklaşık yüzde 2 düştü. Rakip sanal para birimleri Ripple ve Ether de değer kaybına uğradı. 


‹ Önceki Haber Tarım ÜFE şubatta arttı Tarım ÜFE şubatta arttı Sonraki Haber › Yalıtım yerli hedef global Yalıtım yerli hedef global
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.690 Değişim: 0,36% Hacim : 4.219 Mio.TL Son veri saati : 15:34
Düşük 118.310 14.03.2018 Yüksek 118.978
Açılış: 118.322
3,8655 Değişim: -0,20%
Düşük 3,8564 14.03.2018 Yüksek 3,8742
Açılış: 3,87335
4,7906 Değişim: -0,21%
Düşük 4,7748 14.03.2018 Yüksek 4,8047
Açılış: 4,80075
165,04 Değişim: -0,10%
Düşük 164,34 14.03.2018 Yüksek 165,45
Açılış: 165,21
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.