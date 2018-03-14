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Yalıtım yerli hedef global

14.03.2018 - 09:46

Dünya yalıtım pazarında global bir marka olma hayaliyle 1996’da yola çıkan Ode Yalıtım, bugün 182 milyon liralık cirosuyla dev projelerde yer almaya başladı. Ode Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, şirketin öyküsünü anlatırken, “Ekonomik krizlere yatırım yaparken yakalandık ama vazgeçmedik ve bu süreci fırsata çevirdik. 2020’de 500 milyon TL ciro hedefliyoruz” dedi.

Yaklaşık 21 yıl önce üretime başlayan ve bugün 3’üncü havalimanı gibi dev projelerde de yer almaya başlayan Ode Yalıtım, Türkiye’den bir dünya markası Yalıtım yerli hedef global çıkarmayı hedefliyor. Şirket, 2020’de 500 milyon TL ciroya ulaşmayı planlarken, Çorlu’dan sonra yeni üretim tesisini de Eskişehir de açtı. Dünya yalıtım sektörünün en önemli oyuncularından biri olmak için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Ode Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Bütün büyük krizlere yatırım yaparken yakalandık. Dolasıyla bu dönemler hep çok zorlandığımız ancak buna rağmen büyüdüğümüz dönemler oldu” dedi.

3. TESİS ESKİŞEHİR’E

Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre; Orhan Turan, 1996 yılında üretime başlayan ve bugün 182 milyon liralık ciroyla Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasına girmeyi başaran Ode Yalıtım’ın hikayesini şöyle anlattı:  “1985 yılında taahhüt alanında hizmet veriyorduk. 1988’de yalıtım sektöründe ilerleme kararı aldık ve yurtdışından yalıtım malzemeleri ithal ederek, Türkiye’de satmaya başladık. 1996 yılında ise bu alandaki 10 yıllık tecrübemizi üretime taşıdık. Bugün ısı, su, ses ve yangın yalıtım ürünleri üzerine yalıtım malzemesi üretiyoruz. Çorlu’da toplam 40 bin metrekarelik kapalı alanda kurulu iki üretim tesisimiz, Eskişehir’de ise ilk fazında bu yılın ilk yarısında üretime başladığımız 30 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesisimiz bulunuyor. 1990 yılında ithalata odaklanarak Türkiye’de olmayan ürünleri getirdik. 1990-1995 yılları arasında ciddi bir sermaye birikimi yaptık. 1996’da üretime başladık ve Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeye sahip en büyük yalıtım firması olduk.

55 MİLYON $ YATIRDI

2007 yılında büyük bir yatırım gerçekleştirmemiz için girişim sermayesi fonu İş Girişim Sermayesi yüzde 17.24’lük pay ile Ode’ye ortak oldu. Yatırımımız yaptık, hedefimize ulaştık, 2012 yılında da İş Girişim Sermayesi ortaklığındaki hisselerimizin tamamını geri aldık. Benzer şekilde 1999 yılında İtalyan L’isolante K-Flex ile ortak bir şirket kurarak Türkiye’de kauçuk köpüğü üretimi yapmaya başladık. 2016 Mayıs ayında İtalyan ortağımızdan tüm hisselerini de geri aldık. Böylece Eskişehir’deki yeni üretim tesisimizin yatırımı ve Çorlu’daki fabrikamızın modernizasyon yatırımı ile birlikte 55 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik.”

AR-GE’YE 50 MİLYON TL

ESKİŞEHİR’de yapılan son yatırımın önemine değinen Ode Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Ode olarak hiçbir lisans anlaşmamız olmaksızın tamamen kendi bilgi birikimimiz, teknik kadromuz ve Ar-Ge’miz ile üretim yapıyoruz. 2017- 2021 yılları arasında Ar-Ge ve pazarlama faaliyetlerine toplam 50 milyon TL’nin üzerinde kaynak ayırdık. Eskişehir üretim tesisimizde sektörümüzün en gelişmiş Ar-Ge laboratuvarını kurduk. Ürün gamımızı artırarak, Türkiye’de daha önce üretilmeyen bazı yalıtım ürünlerini üretmeyi planlıyoruz” dedi.

 


Etiketler

  • KOBİ
  • AR-GE
  • yalıtım
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